Сочинение на тему описание природы.
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Сочинение на тему описание природы.
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Гость:
Март. Пришла весна, но снег начал таять еще задолго до ее наступления. По улицам бегут талые воды, снежные пейзажи сменяются островками высвободившейся из под белой пелены земли. Птицы еще не летят, рано. Небо серое, мрачное, будто уход зимы наводит на него тоску и печаль.
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