Напиши даты указанных событий помогите пожалуйста правильно ли? скажите даты пож??луйста! Срочно

Окружающий мир
Напиши даты указанных событий помогите пожалуйста правильно ли? скажите даты пож??луйста! Срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1812год у меня такой же учебник
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