Прочитайте.выпишите прилагательные и выполните их разбор(укажите число, род, вопрос, падеж, окончание) наконец прошла долгая зима. прибавились значительно дни. ярче прямее стали солнечные лучи и сильно пригревают в полдень.пот...

Русский язык
Прочитайте.выпишите прилагательные и выполните их разбор(укажите число, род, вопрос, падеж, окончание) наконец прошла долгая зима. прибавились значительно дни. ярче прямее стали солнечные лучи и сильно пригревают в полдень.потемнела полосами белая пелена снега,и почернели дороги. прилётная птица начинает понемногу показываться.грачи прилетели первыми и заняли свои обыкновенные квартиры - берёзовые и осиновые рощи. заботливые хозяева начали оправлять свои старые гнёзда новым материалом ,ломая для того беловатыми носами побеги древесных ветвей.2)этот текст - повествование или описание?3)дома подготовьтесь к изложению определите смысловые части текста, выделите в них опорные слова,например прошла ...,прибавились ...,лучи ... и т.д.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долгая(какая?) - ед.ч.  ж.р.  И.п. солнечные(какие?) - мн.ч.  И.п. белая(какая?)- ед.ч. ж.р. И.п. прилётная(какая?) - ед.ч. ж.р. И.п. первыми (какими?) - мн.ч. Т.п. обыкновенные(какие?) - мн.ч. В.п. берёзовые, осиновые(какие?) - мн.ч. В.п. заботливые(какие?) - мн.ч. И.п. старые(какие?) - мн.ч. В.п. новым(каким?) - ед.ч.  м.р.Т.п. беловатыми(какими?) - мн.ч. Т.п. древесных(каких?) - мн.ч. Р.п. Текст - повествование.   Опорные слова : 1. лучи,прибавились, почернели,  2. прилётная птица,  гнёзда, рощи, начали оправлять.
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