Прочитайте.выпишите прилагательные и выполните их разбор(укажите число, род, вопрос, падеж, окончание) наконец прошла долгая зима. прибавились значительно дни. ярче прямее стали солнечные лучи и сильно пригревают в полдень.пот...

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Прочитайте.выпишите прилагательные и выполните их разбор(укажите число, род, вопрос, падеж, окончание) наконец прошла долгая зима. прибавились значительно дни. ярче прямее стали солнечные лучи и сильно пригревают в полдень.потемнела полосами белая пелена снега,и почернели дороги. прилётная птица начинает понемногу показываться.грачи прилетели первыми и заняли свои обыкновенные квартиры - берёзовые и осиновые рощи. заботливые хозяева начали оправлять свои старые гнёзда новым материалом ,ломая для того беловатыми носами побеги древесных ветвей.2)этот текст - повествование или описание?3)дома подготовьтесь к изложению определите смысловые части текста, выделите в них опорные слова,например прошла ...,прибавились ...,лучи ... и т.д.

Автор: Гость