Образуйте от прилагательных в скобках наречия и составьте словосочетания. Надеюсь видно и образец срочно помогите прошу!!!!!!!!

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Образуйте от прилагательных в скобках наречия и составьте словосочетания. Надеюсь видно и образец срочно помогите прошу!!!!!!!!

Автор: Гость