Образуйте от прилагательных в скобках наречия и составьте словосочетания. Надеюсь видно и образец срочно помогите прошу!!!!!!!!
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Образуйте от прилагательных в скобках наречия и составьте словосочетания. Надеюсь видно и образец срочно помогите прошу!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказывать увлекательно, вытереть насухо, засмеяться весело, удивительно красивый, необыкновенно интересный, грустно улыбнуться, красиво одеться, тихо прошептать
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