Прочитай два фрагмента текста .Продолжи и закончи текст этот план поможет тебе в??полнить задание : 1. как кормили зайчонка 2. зайчонок не чего не ел 3. обратились за помощью к старшим 4.зайчонок не погибнет в лесу пото...

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Прочитай два фрагмента текста .Продолжи и закончи текст этот план поможет тебе в??полнить задание : 1. как кормили зайчонка 2. зайчонок не чего не ел 3. обратились за помощью к старшим 4.зайчонок не погибнет в лесу потому что его покормит любая зайчиха. ребята поймали в лесу зайчонка и принесли домой.Он был маленький пугливый.Когда его касались- думали погладить, как кошку,-он вздрагивал,хотел вырваться.Из коробки мы ему сделали домик,набросали туда травы чтоб ему было мягко ,как среди кустов где мы его нашли.Назвали мы его Длинноухий.Когда ему давали кушать он не ел.Ребята попросили помощи у третьеклассника Юры.Он сказал:он к вам вскоре привыкнет и будет есть. -Но мой вам совет: не приносите домой никаких зверушек. -Почему? -Потому что в домашних условиях они вскоре погибнут. Мальчишки думали целый день отпускать или не отпускать. На следуши е утро мальчики решили отпустить Длинноухого.Они не хотели чтоб он погибнул. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость