Напишите пожалуйста сочинение на тему ОДНАЖДЫ Я ПОЛУЧИЛА ДВОЙКУ Заранее спаси??о

Гость: Гость:

Краткое сочинение: Я-прилежная ученица.Стараюсь делать всё и всегда.Но один раз,у меня просто не нашлось и щёлочки среди времени для этого нудного занятия.Я легла спать,не выучив математику.Ни одного номера,ни одного примера.Меня мучила совесть.Всю ночь я пролежала только с одной мыслью:"Как не получить двойку?"И с этой мыслью я и заснула.На утро,со звонком будильника,открыв глаза,первая мысль что пришла мне в голову,мысль о сегодняшнем трудном дне.Пока я шла в школу,я успела тысячу раз покарать себя за свою лень,но теперь уж было поздно.Первый урок-математика.Не списать,не отвертеться,не убежать. Конечно же,когда учительница(/учитель) проверял домашнее задание,я сказала,что забыла дома тетрадку.И понятное дело,получила в дневник жирную,красную,огромную двойку. Родители меня ругали,одноклассники смеялись.И я ,раз,и навсегда решила,что никогда не буду лениться,и делать всю домашнюю работу как положено.А та,одна большая,жирная двойка с кляксой на хвостике,сейчас лежит где-то в далёком ящике в моей комнате,в старом-престаром дневнике.Больше её никто не увидит.