Помогите мне по обществознанию(автор Боголюбова Л.Н) стр172 номер 5

Обществознание
Помогите мне по обществознанию(автор Боголюбова Л.Н) стр172 номер 5
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Автор: Гость
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Гость:
А можно по подробней, просто у меня нет такого учебника!)
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