Если на тело действуют силы 10 H и 14H то равнодействующая сила не может принимать зн??чение

Физика
Если на тело действуют силы 10 H и 14H то равнодействующая сила не может принимать зн??чение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в одну сторону то равнодействующая равна 24H если в разныестороны то равнодействующая равна 4H
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