Помогите!!! срочно!!! плиз!!! реши задачу по действиям: Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м., а длинна 4 м. Сколько потребуется лака для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м. в квадрате расходуется 250 г. лака?

Математика

Помогите!!! срочно!!! плиз!!! реши задачу по действиям: Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м., а длинна 4 м. Сколько потребуется лака для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м. в квадрате расходуется 250 г. лака?

Автор: Гость