Помогите!!! срочно!!! плиз!!! реши задачу по действиям: Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м., а длинна 4 м. Сколько потребуется лака для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м. в квадрате расходуется 250 г. лака?
Математика
Помогите!!! срочно!!! плиз!!! реши задачу по действиям: Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м., а длинна 4 м. Сколько потребуется лака для покрытия пола в этой комнате, если на 1 м. в квадрате расходуется 250 г. лака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5×4=20(м квадратных)-сама комната. 2)20×250=5000(гр)-потребуется лака для покрытия пола. Ответ:5000 грамм лака потребуется для покрытия пола.
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