ДАйте Решение задачи на последовательное соединение (Дано И ОТВЕТЫ УЖЕ ЕСТЬ, ДАЙТ?? РЕШЕНИЕ)

Физика
ДАйте Решение задачи на последовательное соединение (Дано И ОТВЕТЫ УЖЕ ЕСТЬ, ДАЙТ?? РЕШЕНИЕ)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I1=I5=I1=U5/R5=12/3=4 AR23=R2*R3/(R2+R3)=5*10/(5+10)=3.33R234=R23*R4/(R23+R4)=3.33*30/(3.33+30)=3U2=U3=U4=U234=I*R234=4*3=12 BI2=U2/R2=2.4 A      I3=U3/R3=12/10=1.2   I4=U4/R4=12/30=0.4U1=I*R1=4*4=16 BU=U1+U234+U5=16+12+12=40 B=====================

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