От дома до школы Маша идет по аллейке -320 метров.Две четверых этого расстояния она ??дет по аллейки выложенной красным кирпичом.Чему равна длина этой аллейки?

Математика
От дома до школы Маша идет по аллейке -320 метров.Две четверых этого расстояния она ??дет по аллейки выложенной красным кирпичом.Чему равна длина этой аллейки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две четвёртых это одна вторая, то есть половина. 320:2=160. Ответ: аллея с красным кирпичом равна 160 метров
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