От дома до школы Маша идет по аллейке -320 метров.Две четверых этого расстояния она ??дет по аллейки выложенной красным кирпичом.Чему равна длина этой аллейки?

Математика

От дома до школы Маша идет по аллейке -320 метров.Две четверых этого расстояния она ??дет по аллейки выложенной красным кирпичом.Чему равна длина этой аллейки?

Автор: Гость