У Серёжи марок в три раза больше, чем у Коли, а вместе у них 480 марок. Сколько марок у Серёжи и сколько марок у Коли?

Математика
У Серёжи марок в три раза больше, чем у Коли, а вместе у них 480 марок. Сколько марок у Серёжи и сколько марок у Коли?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Сережи 360,а у Коли 120 марок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса аиста 4 кг, а масса птицы альбатрос 8 кг. Сравните их массы?
Ответить
Английский язык
Мне нужен диалог на тему healthy food 20 фраз.Oт одного 10 и от другого 10 прошу не берите и?? интернета
Ответить
Русский язык
Распределить глаголы по сапряжениям( 1-еспр, и 2-е спр.) Радовать , смотреть, сеять, ж??рить, гнать, ужинать, плакать, погасить , терпеть, косить, ...
Ответить
Қазақ тiлi
Жетису сиппатама курау
Ответить
Русский язык
Словосочетание со словами: подискать, сверхинтересный, предидущий, предиюльский, межинститутский, отиграть, разискание
Ответить