У Серёжи марок в три раза больше, чем у Коли, а вместе у них 480 марок. Сколько марок у Серёжи и сколько марок у Коли?

Математика

У Серёжи марок в три раза больше, чем у Коли, а вместе у них 480 марок. Сколько марок у Серёжи и сколько марок у Коли?

Автор: Гость