У Серёжи марок в три раза больше, чем у Коли, а вместе у них 480 марок. Сколько марок у Серёжи и сколько марок у Коли?
Математика
У Серёжи марок в три раза больше, чем у Коли, а вместе у них 480 марок. Сколько марок у Серёжи и сколько марок у Коли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Сережи 360,а у Коли 120 марок
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