Мне нужен диалог на тему healthy food 20 фраз.Oт одного 10 и от другого 10 прошу не берите и?? интернета
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Мне нужен диалог на тему healthy food 20 фраз.Oт одного 10 и от другого 10 прошу не берите и?? интернета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Hello. -Hello. -I`m eat you! -No-no! -*crhm-chrm*
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