Мне нужен диалог на тему healthy food 20 фраз.Oт одного 10 и от другого 10 прошу не берите и?? интернета

Английский язык

Мне нужен диалог на тему healthy food 20 фраз.Oт одного 10 и от другого 10 прошу не берите и?? интернета

Автор: Гость