Придумать стих на тему деление десятичных дробей на натуральное число

Математика
Придумать стих на тему деление десятичных дробей на натуральное число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дробь десятичная - Штучка необычная: Умеет так делиться, Что можно удивиться. Берёшь число любое, (Любое натуральное) И делишь им любую Дробь десятичнУю Лишь грустно ноль стоит в сторонке  (получилось в стиле хокку)
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