Придумать стих на тему деление десятичных дробей на натуральное число

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Дробь десятичная - Штучка необычная: Умеет так делиться, Что можно удивиться. Берёшь число любое, (Любое натуральное) И делишь им любую Дробь десятичнУю Лишь грустно ноль стоит в сторонке (получилось в стиле хокку)