Помогите срочно плиз!!!! решите задачу по действиям: В мастерской сшили 120 спальных мешков за 6 дней, одинаковое количество мешков каждый день. За сколько дней сошьют 100 спальных мешков, если ежедневно будут шить на 5 мешков ...
Математика
Помогите срочно плиз!!!! решите задачу по действиям: В мастерской сшили 120 спальных мешков за 6 дней, одинаковое количество мешков каждый день. За сколько дней сошьют 100 спальных мешков, если ежедневно будут шить на 5 мешков больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение:1) 120:6=20 2) 100:(20+5)=4(Дня)
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