Помогите срочно плиз!!!! решите задачу по действиям: В мастерской сшили 120 спальных мешков за 6 дней, одинаковое количество мешков каждый день. За сколько дней сошьют 100 спальных мешков, если ежедневно будут шить на 5 мешков ...

Математика

Помогите срочно плиз!!!! решите задачу по действиям: В мастерской сшили 120 спальных мешков за 6 дней, одинаковое количество мешков каждый день. За сколько дней сошьют 100 спальных мешков, если ежедневно будут шить на 5 мешков больше?

Автор: Гость