Решите 1. задание. спасибо
Математика
Решите 1. задание. спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34+51 17*2+17*3 17*(2+3) а) ---------------- = -------------------- = ------------------- = 5/3 = 1 2/3 68-17 17*4 - 17 17*(4-1) 136*21 136*3*17 136*3*17 408 б) ---------------- = ----------------- = ---------------- = ----------- = 34 85+119 17*5+17*7 17*(5+7) 12
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