Решите 1. задание. спасибо

Математика
Решите 1. задание. спасибо
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         34+51            17*2+17*3              17*(2+3)           а) ---------------- = -------------------- = ------------------- =   5/3 = 1  2/3           68-17              17*4 - 17              17*(4-1)           136*21          136*3*17        136*3*17             408 б) ---------------- = ----------------- = ---------------- =  ----------- = 34          85+119        17*5+17*7       17*(5+7)                 12
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