Найди и выпиши все числа, в которых число сотен в 2 раза меньше, чем число десятков : 842, 248, 936, 369, 482, 693.
Математика
Найди и выпиши все числа, в которых число сотен в 2 раза меньше, чем число десятков : 842, 248, 936, 369, 482, 693.
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Ответ : 248,369,482
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