Определить массу соли, если 5,6 литра СО2 пропустили через 340 грамм 5% раствора гидро??сида кальция

Химия
Определить массу соли, если 5,6 литра СО2 пропустили через 340 грамм 5% раствора гидро??сида кальция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(CO2) = 5,6/22,4 = 0,25 моль m(Ca((OH)2 = 340*0,05 = 17 г  (только 5% раствора гидроксида кальция не бывает)  n (Ca((OH)2 =  17/ 74 =0,23 моль Ca((OH)2  + CO2 = CaCO3 + H2O n(CaCO3) = n(Ca((OH)2 =  0,23 моль m(CaCO3) =  0,23 * 100 = 23 г Если такая точность устраивает, то на этом можно остановиться Если на уровне ЕГЭ, то продолжим:  избыток СО2 = 0,25-0,23 = 0,02 моль CaCO3 + H2O +CO2 = Ca(HCO3)2 n(Ca(HCO3)2) = 0,02 моль m(Ca(HCO3)2) = 0,02*162 = 3,24 г n(CaCO3 остаток) =   0,23 - 0,02 = 0,21 моль m(CaCO3) =  0,21 * 100 = 21 г m смеси солей = 21 + 3,24 = 24,24 г
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