Определить массу соли, если 5,6 литра СО2 пропустили через 340 грамм 5% раствора гидро??сида кальция

Гость: Гость:

N(CO2) = 5,6/22,4 = 0,25 моль m(Ca((OH)2 = 340*0,05 = 17 г (только 5% раствора гидроксида кальция не бывает) n (Ca((OH)2 = 17/ 74 =0,23 моль Ca((OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O n(CaCO3) = n(Ca((OH)2 = 0,23 моль m(CaCO3) = 0,23 * 100 = 23 г Если такая точность устраивает, то на этом можно остановиться Если на уровне ЕГЭ, то продолжим: избыток СО2 = 0,25-0,23 = 0,02 моль CaCO3 + H2O +CO2 = Ca(HCO3)2 n(Ca(HCO3)2) = 0,02 моль m(Ca(HCO3)2) = 0,02*162 = 3,24 г n(CaCO3 остаток) = 0,23 - 0,02 = 0,21 моль m(CaCO3) = 0,21 * 100 = 21 г m смеси солей = 21 + 3,24 = 24,24 г