Бабушка и дедушка относятся к семье?
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Бабушка и дедушка относятся к семье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно,это твои родственники
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