Укажи сколько имён существительных в форме среднего рода единственного числа дательного падежа 2-го склонения использовано в предложении. Весёлые ручьи понесли холодную воду к лесному озер , к дальнему мутному болоту. 1) одно...

Русский язык
Укажи сколько имён существительных в форме среднего рода единственного числа дательного падежа 2-го склонения использовано в предложении. Весёлые ручьи понесли холодную воду к лесному озер , к дальнему мутному болоту. 1) одно 2) два 3) три 4) четыре
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Гость:
Использована в предложении четыре
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