Каков режим реки муррей и как он зависит от климата
География
Каков режим реки муррей и как он зависит от климата
Ответ(ы) на вопрос:
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Режим всех рек, входящих в систему Муррея — Дарлинга, крайне неравномерен. Питание их осуществляется главным образом за счет дождевых осадков, а в некоторой степени и за счет снегов, выпадающих в Австралийских Альпах. Поэтому максимум расхода приходится на лето, когда уровень рек Муррея и Дарлинга повышается и они разливаются по плоской низменной равнине, производя иногда разрушительные наводнения. При этом реки переносят огромное количество обломочного материала и отлагают вдоль русел валы, часто препятствующие впадению притоков в главную реку. Русла рек в пределах равнины очень извилисты и сопровождаются многочисленными протоками. Междуречье Муррея и Маррамбиджи, целиком сложенное речными наносами, во всех направлениях пересекается протоками и затапливается во время летних разливов. В сухой зимний период реки бассейна Муррея сильно мелеют. Главная река значительно понижает свой уровень, но все же, как правило, на всем протяжении сохраняет непрерывный водоток. Только в годы «самых жестоких засух отдельные участки верхнего течения Муррея пересыхают совершенно.
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