Помогите вставте пропущеной слова текст писать не надо только пропущеное слово н??пишите
Окружающий мир
Помогите вставте пропущеной слова текст писать не надо только пропущеное слово н??пишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помимо всего прочего, отсутствие дорог предполагает использование вездеходов, чьи следы надолго нарушают места обитания и видны даже спустя несколько лет.
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