Периметр квадрата 20 см.Этот квадрат разрезали на два одинаковых прямоугольника.Ч??му равен периметр каждого из них?
Математика
Периметр квадрата 20 см.Этот квадрат разрезали на два одинаковых прямоугольника.Ч??му равен периметр каждого из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что прямоугольники тоже одинаковые
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