Периметр квадрата 20 см.Этот квадрат разрезали на два одинаковых прямоугольника.Ч??му равен периметр каждого из них?

Математика
Периметр квадрата 20 см.Этот квадрат разрезали на два одинаковых прямоугольника.Ч??му равен периметр каждого из них?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что прямоугольники тоже одинаковые
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составь рассказ о А.С.Пушкине
Ответить
Окружающий мир
Правила безопасного поведения дома и за пределами жилища по темам Один дома выхожу из квартиры в подъезд
Ответить
Математика
Два арбуза весят столько же сколько 6 одинаковых дынь Сколько весит один арбуз если две дыни весит 5 килограмм
Ответить
Русский язык
Выпишите словосочетания СУЩ+ПРИЛ и поставьте их в Р.п. В.п. Д.п. П.п Белизна потолк??в,белеет снег,белые снежинки. Помогите СРОЧНО! Умоляю Вас...
Ответить
Русский язык
Где нужно поставить запятые? Большая широколицая в просторной кофте в тёмном пл??тке она переваливается через поры и грузно усаживается на конец...
Ответить