Где нужно поставить запятые? Большая широколицая в просторной кофте в тёмном пл??тке она переваливается через поры и грузно усаживается на конец лавки.

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Где нужно поставить запятые? Большая широколицая в просторной кофте в тёмном пл??тке она переваливается через поры и грузно усаживается на конец лавки.

Автор: Гость