Где нужно поставить запятые? Большая широколицая в просторной кофте в тёмном пл??тке она переваливается через поры и грузно усаживается на конец лавки.
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Где нужно поставить запятые? Большая широколицая в просторной кофте в тёмном пл??тке она переваливается через поры и грузно усаживается на конец лавки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая, широколицая, в просторной кофте, в тёмном платке она переваливается через поры и грузно усаживается на конец лавки.
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