Автовокзал в противоположных направлениях одновременно отошли Два автобуса через 2 часа между ними было 314 километров Скорость одного из них 68 километров в час Найдите скорость другого автобуса

Математика

Автовокзал в противоположных направлениях одновременно отошли Два автобуса через 2 часа между ними было 314 километров Скорость одного из них 68 километров в час Найдите скорость другого автобуса

Автор: Гость