Автовокзал в противоположных направлениях одновременно отошли Два автобуса через 2 часа между ними было 314 километров Скорость одного из них 68 километров в час Найдите скорость другого автобуса

Математика
Автовокзал в противоположных направлениях одновременно отошли Два автобуса через 2 часа между ними было 314 километров Скорость одного из них 68 километров в час Найдите скорость другого автобуса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
314:2= 157 км/ч  скорость удаления автобусов друг от друга 157-68 = 89 км/ч  скорость другого автобуса
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