Расположите в порядке возрастание 3/2,2/3,(3/2)
Математика
Расположите в порядке возрастание 3/2,2/3,(3/2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3( меньшая),3/2( большая),(3/2)^2( самая большая)
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