Объясни значение русской пословицы:"цена по товару а товар по цене"
Обществознание
Объясни значение русской пословицы:"цена по товару а товар по цене"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена должна соответствовать товару заниженную цену вряд ли мы найдём, а завышенную можем найти: на сколько товар сделали, на столько он и будет стоить
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