Решите уравнение n/5=63-56.08 R/8-6.09=6 Z/1963+0.37=8.376 x/78,09 + 21,91 = 0,739 y/ 98,35 - 83,17 = 7
Математика
Решите уравнение n/5=63-56.08 R/8-6.09=6 Z/1963+0.37=8.376 x/78,09 + 21,91 = 0,739 y/ 98,35 - 83,17 = 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N/5 = 63 - 56.08 n/5 = 6.92 n = 6.92 * 5 n = 34.6 r / 8 - 6.09 = 6 r / 1.91 = 6 r = 6 * 1.91 r = 11.46 z / 19.63 + 0.37 = 8.376 z / 20 = 8.376 z = 8.376 * 20 z = 167.52 x / 78.09 + 21.91 = 0.739 x / 100 = 0.736 x = 0.736 * 100 x = 73.6 y / 98.35 - 83.17 = 7 y / 15.18 = 7 y = 7 * 15.18 y = 106.26
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