Что объединяет слова трудолюбие, труд, труженик, трудности кроме общего корня.
Обществознание
Что объединяет слова трудолюбие, труд, труженик, трудности кроме общего корня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что человек, трудящийся не покладая рук, работая в поте лица, он может преодолеть различные трудности. Просто такие люди они привыкли пахать, вот не работать, а именно выкладываться на все свои возможности, так что для таких людей любая задача решаема.
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