Как ты думаешь, стоит ли во всеуслышание заявлять о своих патриотических чувствах? Почему? Аргументируй ответ?

Обществознание
Как ты думаешь, стоит ли во всеуслышание заявлять о своих патриотических чувствах? Почему? Аргументируй ответ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Патриотизм вещь хорошая, но во всем нужно знать меру. В представлении себя как патриота нет ничего плохого, но постоянно об этом говоря, вы прослывете либо липовым патриотом, либо пустозвоном. Лучше об этом сказать единожды и знать, что значит быть патриотом.
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