Как ты думаешь, стоит ли во всеуслышание заявлять о своих патриотических чувствах? Почему? Аргументируй ответ?

Гость: Гость:

Патриотизм вещь хорошая, но во всем нужно знать меру. В представлении себя как патриота нет ничего плохого, но постоянно об этом говоря, вы прослывете либо липовым патриотом, либо пустозвоном. Лучше об этом сказать единожды и знать, что значит быть патриотом.