Горох это фрукт или овощ
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Горох это фрукт или овощ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горох - это семейство бобовые. Проще говоря, не фрукт и не овощ.
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