Сбой прт перемещении на телофона на SD карту.Что делать?

Информатика
Сбой прт перемещении на телофона на SD карту.Что делать?
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Гость:
Не знаю как помочь нууу
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