Сочинен на тему Письмо Петра Ерина своему отцу

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Эпистолярный жанр, сложившийся на Руси уже к 16 веку, был не только средством общения, но позже и средством создания литературного произведения. Вслед за французами (в частности – Руссо) появляются в России повести и романы в письмах. Письма давали возможность писателю характеризовать индивидуальность автора письма. Использует этот прием и Пушкин. Причем в его произведениях письмо, выражение мыслей и чувств на бумаге, становится своеобразной проверкой для героя. "Ум" и "сердце", "чувства" и "разум" обязательно соседствуют в письмах пушкинских героев, что позволяет расценивать их с двух этих позиций. Весь роман Пушкина "Капитанская дочка" предстает перед читателями в виде большого письма, послания, "записок" — так определяет их сам Пушкин, — написанных Петром Гриневым и адресованных, возможно, внукам. Не случайно автор разделяет себя и рассказчика (Гринева), тем самым позволяя и себе сделать заключительную приписку (от издателя). Как влияют письма на развитие действия? Какова их художественная роль в структуре романа? Итак, с одной стороны, жанр исторического романа определял задачи произведения — полностью раскрыть эпоху, но с другой — само название ("Капитанская дочка") обнаружило еще один план произведения — показать простую человеческую жизнь, понять человека в его времени, его интимные, духовные и общественные стремления. Причем оба эти "плана" взаимосвязаны, и поэтому можно говорить о нескольких конфликтах в романе: историческом, личном, общественном, психологическом и бытовом. При раскрытии их огромную роль играют письма героев, "вносящие" живую струю в роман. В произведении представлены письма, описывающие исторические события или предвещающие их. Письмо генерала капитану Миронову даже написано подобно исторической записке, как на лексическом так и на стилистическом уровне, и является завязкой исторического конфликта. Само письмо построено как целостное произведение: сначала экспозиция (вводится образ Пугачева — "раскольник", "злодей", "самозванец"), затем динамичная картина его действий, созданная с помощью обилия глагольных форм ("собрал", "произвел", "разорил", "учиня", "произведя"), и вывод (приказ отразить, а то и истребить "указанного злодея"). Но это письмо поднимает не только исторические, но и бытовые и философские вопросы. Так приписка "по секрету" обыгрывается Пушкиным в добром и немного ироничном эпизоде попытки Ивана Кузьмича скрыть положение дел от Василисы Егоровны; употребление же единственного числа по отношению всех действий Пугачева как бы создает образ его одиночества; и именно за этим письмом следует вопрос, поставленный Гриневым, который можно расценивать как риторический: "Как ты думаешь, чем это кончится?" Есть в произведении упоминание и о другом письме с историческим контекстом (воззвание Пугачева). Противопоставление двух этих посланий дается Пушкиным относительно лексики и интонации, служит для создания характеристик обоим лагерям; это начальная точка сравнения их (особенно эта тема будет развита далее при описании двух советов). Письма Зурина Гриневу, отца Гринева Петруше и Савельичу, оренбургскому генералу раскрывают бытовой и нравственный конфликты. Не случайно при прочтении последнего письма генерал постоянно делает поправки от себя, что создает образ единения написанного и действительного, на страницы романа входит мотив правды жизни, что соответствует идеям реалистического произведения. Письмо Маши является кульминацией как личного, так и психологического конфликтов (полностью раскрываются характеры Маши, Швабрина и Гринева). В приписке издателя вкратце дается текст еще одного письма (Екатерины II отцу Гринева). Причем в нем поднимается одна из главных проблем всего произведения — согласие ума и сердца: "...похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова", — говорится в нем, и невольно напрашивается сравнение с текстом Грибоедова ("Ум с сердцем не в ладу"). То есть, как уже говорилось, каждый герой расценивается с позиций разума и чувства, но мотив Грибоедова "живой" и "не живой" жизни вводится с помощью писем и их влияния на развитие сюжета и в действие романа (вспомним совет оренбургских чиновников, образы Швабрина и Гринева, да и само противопоставление мира и бунта). Итак, письма помогают раскрытию конфликта. Но это не единственная их роль в произведении. Большое значение имеют они и в композиции, повороте сюжета, и в раскрытии характера героя.