Помогите пожалуйста решить тест по истории Форсированное строительство социали??ма в СССР.1. 1932 - 1933 г. в СССР в городах была введена: 1) паспортная система 2) карточная система 3) обязательная прописка 4) обязательная ценз...

История

Помогите пожалуйста решить тест по истории Форсированное строительство социали??ма в СССР.1. 1932 - 1933 г. в СССР в городах была введена: 1) паспортная система 2) карточная система 3) обязательная прописка 4) обязательная цензура2. Созданная в СССР экономическая система характеризовалась: 1) господством государственной собственности 2) ограниченным вмешательством государства в экономику 3) свободой предпринимательства 4) самостоятельностью производителей продукции3. Понятие культа личности Сталина включало: 1) развитие контактов с лидерами стран Азии 2) безраздельное единовластие государственного руководителя 3) ослабление роли КПСС в обществе 4) решение всех внутренних проблем военной силыgt;4. Постановление ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации», т.е. переходе к сплошной коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества как класса, было принято в: 1)1925 г. 2)1930 г. 3)1933 г. 4) 1934 г.5. В истории СССР в 1920 – 1930 гг. употреблялось сокращенное название ГУЛАГ, что означало: 1) систему исправительных учреждений для малолетних правонарушителей 2) систему детских оздоровительных летних лагерей 3) систему ежегодных лагерей пол подготовке новобранцев в Красную Армию 4) систему лагерей для политических и уголовных заключенных6. Курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства осуществлялся путем: 1) создания агрогородов в сельском хозяйстве 2) передачи всей земли совхозам 3) переселения в деревню рабочих 4) объединения единоличников в колхозы7. Политика создания в СССР обобществленных сельских хозяйств взамен массы мелких индивидуальных называлась: 1) коллективизацией 2) кооперированием 3) социализацией 4) национализацией8. В период индустриализации крупный металлургический комбинат был построен: 1) в Магадане 2) в Баку 3) в Твери 4) в Новокузнецке9. Последнее звено в череде сталинских репрессивных компаний: 1) дело биологов 2) дело врачей 3) ленинградское дело 4) дело авиаторов10. Что относится к последствиям реализации двух первых пятилетних планов: 1) широкий выход советских машин и оборудования а мировой рынок 2) значительное сокращение числа оборонных предприятий 3) рост количества частных хозяйств в деревне 4) превращение СССР в мощную индустриальную державу11. Под каким образным названием (в соответствии со статьей Сталина) вошел в историю 1929 г: 1) год ударников производства 2) год великих побед 3) год великого перелома 4) год большого скачка12. Главные источники проведения индустриализации: 1) эксплуатация национальных окраин страны 2) перекачка средств из деревни 3) иностранные займы и инвестиции 4) энтузиазм советских людей13. Кризис хлебозаготовок в 1937 г. был вызван: 1) воссозданием комитетов бедноты 2) начавшейся коллективизацией 3) новой экономической политикой 4) курсом партии на индустриализацию14. Индустриализация в СССР привела к: 1) интеграции экономики в мировой рынок 2) падению промышленного производства 3) созданию оборонной промышленности 4) развитию легкой промышленности15. Переход к политике коллективизации был провозглашен: 1) Бухариным в статье «Заметки экономиста» 2) Лениным в статье «О кооперации» 3) Сталиным в статье «Год великого перелома»16. Что означают трудодни: 1) дни бесплатных работ на производстве 2) система оплаты в колхозах 3) дни, отведенные колхозникам для работы на своих приусадебных участках17. Коллективизация в СССР проходила в условиях: 1) господства рыночной экономики 2) плановой системы хозяйства 3) стихийного развития частной монополии 4) широкой интервенции в мировой рынок18. Особенности индустриализации в СССР: 1) бурное развитие легкой промышленности 2) комплексное развитие народного хозяйства 3) высокие темпы развития тяжелой промышленности19. Итоги индустриализации: 1) значительное повышение жизненного уровня населения 2) создание мощного военно – промышленного комплекса 3) интеграции СССР в мировую экономику 4) превращение СССР в мощную индустриально – аграрную державу

Автор: Гость