4/5*7+4/7*9+4/9*11+4/11*13+...+4/59*61 =? Надо Рац.способом.
Математика
4/5*7+4/7*9+4/9*11+4/11*13+...+4/59*61 =? Надо Рац.способом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем сумму рекуррентным способом , см прилож
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