4/5*7+4/7*9+4/9*11+4/11*13+...+4/59*61 =? Надо Рац.способом.

Математика
4/5*7+4/7*9+4/9*11+4/11*13+...+4/59*61 =? Надо Рац.способом.
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Гость:
Найдем сумму рекуррентным способом ,  см прилож   
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