Точки a и b делят окружность с центром o на дуги amb и acb так, что дуга ACB 60 градусов мен??ше дуги AMB, AM - диаметр окружности. Найдите величины углов AMB, ABM, ACB.
Геометрия
Точки a и b делят окружность с центром o на дуги amb и acb так, что дуга ACB 60 градусов мен??ше дуги AMB, AM - диаметр окружности. Найдите величины углов AMB, ABM, ACB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Давайте найдем градусную меру дуг АМВ и АСВ.Это можно сделать, если вычесть из 360 разницу и найти угол АСВ, затем АМВ.(360-60):2=150°Дуга АСВ=150°Дуга АМВ=150+60=210°Центральныйугол АСВ=150°Центральныйугол АОВ=210°Вписанныйугол АМВ=1/2 АОВ=150:2=75°Вписанныйугол АВМ=1/2 АОМ=180:2=90°Вписанныйугол АСВ=1/2 АМВ=210:2=105°
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