Точки a и b делят окружность с центром o на дуги amb и acb так, что дуга ACB 60 градусов мен??ше дуги AMB, AM - диаметр окружности. Найдите величины углов AMB, ABM, ACB.

Геометрия

Точки a и b делят окружность с центром o на дуги amb и acb так, что дуга ACB 60 градусов мен??ше дуги AMB, AM - диаметр окружности. Найдите величины углов AMB, ABM, ACB.

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