Расставте числа от 10 до 20 в кружки так , чтобы стрелка всегда была направлена от кр??жка с большим числом к кружку с меньгим

Математика
Расставте числа от 10 до 20 в кружки так , чтобы стрелка всегда была направлена от кр??жка с большим числом к кружку с меньгим
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10 ->11->12->13...->20
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