Расставте числа от 10 до 20 в кружки так , чтобы стрелка всегда была направлена от кр??жка с большим числом к кружку с меньгим

Математика

Расставте числа от 10 до 20 в кружки так , чтобы стрелка всегда была направлена от кр??жка с большим числом к кружку с меньгим

Автор: Гость