Помогите 8130 разделить на 30
Математика
Помогите 8130 разделить на 30
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8130 | 30 -60 -------- ------- | 271 213 - 210 ------- 30 -30 --------- 0 Ответ: 271
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