Прочитай предложение. выпиши родственные слова, вставив пропущенные буквы. Выдел?? корень. Голубь и голубка сидели на крыше голубятни.
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Прочитай предложение. выпиши родственные слова, вставив пропущенные буквы. Выдел?? корень. Голубь и голубка сидели на крыше голубятни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голубь,голубка,голубятни.В этих словах корень-голуб-.Это родственные слова.
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