Что происходит между людьми при возникновении взаимодействия?
Обществознание
Что происходит между людьми при возникновении взаимодействия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю дружба, общение. Могут быть чувства. Люди разные, и взаимоотношения тоже у людей разные. Так что точного ответа быть не может, могут быть только догадки.
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