Составь список своих потребностей и раздели их на важные и второстепенные
Обществознание
Составь список своих потребностей и раздели их на важные и второстепенные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потребности. 1) Важные (физиологические потребности) а) потребность в пище б) потребность в отдыхе (сон) в) естественные нужды г) потребность в безопасности д) духовные потребности 2) Второстепенные а) потребность в дорогой (стильной) одежде б) потребность в современной технике
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