Составь список своих потребностей и раздели их на важные и второстепенные

Гость: Гость:

Потребности. 1) Важные (физиологические потребности) а) потребность в пище б) потребность в отдыхе (сон) в) естественные нужды г) потребность в безопасности д) духовные потребности 2) Второстепенные а) потребность в дорогой (стильной) одежде б) потребность в современной технике