Свежие фрукты содержат 75% воды а высушенные 25% ,сколько требуется свежих фруктов д??я приготовдения 45 кг высушенных фруктов

Математика
Свежие фрукты содержат 75% воды а высушенные 25% ,сколько требуется свежих фруктов д??я приготовдения 45 кг высушенных фруктов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 45 кг высушенных фруктов содержится 25% воды и 75% мякоти 1) 45/100%×75%=33,75 кг мякоти 2) В свежих фруктах эта мякоть составляет всего 25% от общего веса. 33,75/25%*100%=135 кг свежих фруктов понадобится.
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