Свежие фрукты содержат 75% воды а высушенные 25% ,сколько требуется свежих фруктов д??я приготовдения 45 кг высушенных фруктов

Гость: Гость:

В 45 кг высушенных фруктов содержится 25% воды и 75% мякоти 1) 45/100%×75%=33,75 кг мякоти 2) В свежих фруктах эта мякоть составляет всего 25% от общего веса. 33,75/25%*100%=135 кг свежих фруктов понадобится.