1. Полное имя файла было C:\Задачи\Физика.C. Его переместили в каталог Tasks корневого каталога диска D. Каково полное имя файла после перемещения? 2. В некотором каталоге хранится файл Список_литературы.txt. В этом каталоге со...
Информатика
1. Полное имя файла было C:\Задачи\Физика.C. Его переместили в каталог Tasks корневого каталога диска D. Каково полное имя файла после перемещения? 2. В некотором каталоге хранится файл Список_литературы.txt. В этом каталоге создали подкаталог с именем 10_CLASS и переместили в него файл Список_литературы.txt. После чего полное имя файла стало D:\SCHOOL\PHYSICS\10_CLASS\Список_литературы.txt. Каково полное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения? 3. Перечислите возможные варианты файлов, которые покажет запрос по маске: ?hel*lo.e?e
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. d:TaskФизика.C 2. D:SCHOOLPHYSICS 3. _hello.exe; 1heliclo.ete; Hhello.exe.....
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