Делимое уменьшили в 2 раза.Как надо изменить делитель,чтобы частное увеличилось в 8 раз?
Математика
Делимое уменьшили в 2 раза.Как надо изменить делитель,чтобы частное увеличилось в 8 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делитель нужно уменьшить в 8 раз
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