Делимое уменьшили в 2 раза.Как надо изменить делитель,чтобы частное увеличилось в 8 раз?

Математика

Делимое уменьшили в 2 раза.Как надо изменить делитель,чтобы частное увеличилось в 8 раз?

Автор: Гость