Длина первого прямоугольникаравна 40см а ширина 15смширина второг опрямоуголника ??а5см больше чем ширина первого а их площади равны .Найди длину второго прямоугольника

Математика

Длина первого прямоугольникаравна 40см а ширина 15смширина второг опрямоуголника ??а5см больше чем ширина первого а их площади равны .Найди длину второго прямоугольника

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