Сколько углов получается при пересечении двух параллельных прямых с третьей прямой?

Математика
Сколько углов получается при пересечении двух параллельных прямых с третьей прямой?
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Гость:
Получится 8 углов, 4 с одной прямой и 4 с другой
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