Сколько углов получается при пересечении двух параллельных прямых с третьей прямой?
Математика
Сколько углов получается при пересечении двух параллельных прямых с третьей прямой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится 8 углов, 4 с одной прямой и 4 с другой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите написать сочинение на английском языке по плану!!! Пожалуйста 7 класс!! 1)?? первом обзадце нужно написать название любимого фильма (Гар...
Русский язык
Мы остановились у крайней избы,за которой начиналось поле. (синтактический)+схема+(какое оно там.....СПП ССП)
Математика