Помогите решить срочноо!!

Геометрия
Помогите решить срочноо!!
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Автор: Гость
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Гость:
Что именно? скажи какой номер нужен!
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