Выполни матем.действие представив делимое ввиде удобной разности и применив правило деления разности на число 171:9=20-1=
Математика
Выполни матем.действие представив делимое ввиде удобной разности и применив правило деления разности на число 171:9=20-1=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
147:7=22-1=21 Может так?
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Литература
Прошу помочь!(((( Произведение:" Белый пудель". Определите по контекстам значение данных слов: шарманка,галоп,пьеса. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!