Прошу помочь!(((( Произведение:" Белый пудель". Определите по контекстам значение данных слов: шарманка,галоп,пьеса. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!
Литература
Прошу помочь!(((( Произведение:" Белый пудель". Определите по контекстам значение данных слов: шарманка,галоп,пьеса. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шарманка-это коробочка,котороя создана для музыки. Галоп-это бег животного. Пьеса-это постоновка спектакля
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