Прошу помочь!(((( Произведение:" Белый пудель". Определите по контекстам значение данных слов: шарманка,галоп,пьеса. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!

Литература

Прошу помочь!(((( Произведение:" Белый пудель". Определите по контекстам значение данных слов: шарманка,галоп,пьеса. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!

Автор: Гость