Напиши сочинение "Картинки весны. Расскажи что происходит весной. Используй глаголы в настоящем времени.

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Весна-это прекрасное время года. Тает снег, набухают почки деревьев, начинают петь птички. Всё это чудеса весны. Люди наполняются радостью, счастьем, весельем. Вокруг царит настоящее чудо! Весной оживляется всё: зверята просыпаются от спячки, утром слышны прекрасные песни песни задорных птичек. Все становится прекраснее! Таким образом, весна-чудесное время года.